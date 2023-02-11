В случае войны только каждый десятый немец был бы готов защищать Германию с оружием в руках. Таковы результаты опроса, проведенного международной аналитической компанией YouGov, пишет Bild.

Вопрос, заданный социологами 2000 совершеннолетним избирателям, звучал так: "Предположим, были бы признаки военного нападения на Германию, сравнимого с нападением России на Украину, которое началось в феврале 2022 года. Как вы думаете, что вы, скорее всего, сделали бы лично в подобной ситуации?"

Согласно полученным ответам, 5 процентов пошли бы воевать добровольцами, еще 6 процентов рассчитывают, что их призовут в случае войны и будут использовать для обороны страны.

При этом, каждый третий (33 процента) постарался бы продолжить привычную жизнь. Почти каждый четвертый немец (24 процента) в случае войны в кратчайшие сроки покинул бы страну, при этом доля молодежи в числе давших такой ответ выше.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам не допустить приближения войны к границам Германии.

При этом среди немцев растет поддержка дипломатического урегулирования войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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