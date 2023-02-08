На фоне подготовки РФ к новому наступлению Германия обеспокоена тем, что ее европейские союзники в ближайшее время не предоставят Украине достаточно боевых танков Leopard 2, чтобы создать два батальона.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом накануне в правительстве ФРГ подчеркнули, что ждут "быстрых" поставок танков Украине. Также в Берлине заявили, что ведут переговоры со странами, которые потенциально могут передать свои Leopard 2.

Но пока эти обсуждения мало что дали, пишет агентство. По словам немецкого чиновника, помимо Германии только Португалия сделала конкретное предложение направить Leopard 2 Украине в ближайшее время. Однако неизвестно, сколько машин она может передать.

Хотя государства - члены ЕС, такие как Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды, предложили отправить танки, они пока не взяли на себя четких обязательств.

На днях сообщалось, что Запад пока готов передать Украине лишь 14 немецких танков Leopard.

Между тем в Верховной Раде заявили, что сейчас остается угроза наступления россиян с восточного и южного направлений.