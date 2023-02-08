Правительство Германии уточнило список военной помощи, которая была доставлена в Украину. В частности, наша страна должна была дополнительно получить следующее:

2 ЗСУ "Гепард" и 6000 снарядов к ним (ранее сообщалось об отправке 30 "Гепардов");

5 автомобилей для охраны границы (ранее сообщалось об отправке 115 таких авто);

29 генераторов (ранее озвучивалась цифра 216);

6 грузовых авто грузоподъемностью 15 тонн (ранее озвучивалась цифра 2);

6 мобильных антенно-мачтовых систем (ранее сообщалось о выделении 10 таких систем);

18 контейнеров.

Также правительство Германии подтвердило разрешение на передачу Украине 178 танков "Leopard 1A5". Немецкий Бундесвер сообщает, что первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не отправит подлодки и военные самолеты Украине. Выступая в Бундестаге, он призвал немецкую оппозицию не спекулировать на этой теме.

Еще в конце января министр обороны Германии категорически исключил поставки истребителей в Украину. "Я думаю, что о поставках истребителей не может быть и речи. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно другую дальность и огневую мощь", - заявил Борис Писториус.

Тем временем война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.