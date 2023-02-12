Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве. Они ездили туда с целью создания совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства на месте по лицензии.

Об этом пишет The Telegraph.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной. Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди", сказал The Telegraph один из руководителей.

Вооружение и военная техника Британии могут производиться на Украине, пишет издание.

Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Россия неоднократно угрожала Западу ответными мерами за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности, отмечается в статье.

Даунинг-стрит и министерство обороны отказались от комментариев для газеты, заявив, что это дело промышленности. Но Эд Арнольд, научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных вооружений и бывший офицер НАТО британской армии, сказал: "Отраслевое сотрудничество способствует сближению в международных отношениях. Первоначально это может быть заявлено как коммерческое, но для этого потребуется как минимум молчаливое политическое одобрение".

Ранее мы писали, что Украина и Британия согласовали поставки дальнобойного оружия и мощного количества бронетехники.

Также сообщалось, что Британия расширит обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ.