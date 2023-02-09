Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своего визита в Лондон 8 февраля заявил, что Великобритания и Украина согласовали поставки бронированной техники и дальнобойного оруижя.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"У нас сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил о том, что они с премьером Великобритании Риши Сунаком подписали Декларацию единства – документ, фиксирующий принципы союзнического взаимодействия и взаимоподдержки двух стран.

"Это новый уровень отношений", - сказал президент.

Напомним, во время визита в Лондон Зеленский также встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

А после поездки в Британию он отправился в Париж, где состоялась его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.