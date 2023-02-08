​​Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой России, поскольку не учитывали Крым.

Такое мнение он высказал в интервью газете Le Figaro.

"Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России… Я сказал Эммануэлю (Макрону) и Меркель а также Путину, когда мы были в Нормандии, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы", - отметил он.

По словам Зеленского, "их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства".

"Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", - сообщил он.

По утверждению украинского президента, в Минских соглашениях "была умышленная ошибка, которая не была устранена".

"В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас… Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема", - считает президент Украины.

Напомним, что недавно экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы стать сильнее. Ее слова подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

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