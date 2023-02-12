Россия может одержать победу в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro.

"Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - сказал Дуда.

По словам польского президента, Путин потерпел частичную неудачу, потому что не выиграл войну, как обещал. "Но, к сожалению, я не разделяю мнения тех, кто думает, что смерть десятков тысяч павших воинов его остановит", - сказал Дуда.

Он также заявил о недопустимости передачи украинских территорий России в обмен на мирное урегулирование конфликта.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что нынешний уровень американской военной помощи Украине приводит к патовой ситуации на линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

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