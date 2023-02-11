Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить больше военной помощи. Конкретики пока не было, но издание The Times предполагает, что это могут быть противокорабельные ракеты Harpoon и ракеты класса "воздух - земля" Storm Shadow.

Радиус дальности первых - 240 километров, вторых - 400 километров. Опираясь на источники в украинских военных кругах, The Times сообщает, что это оружие будет использоваться для попытки деоккупации Крыма. Это полностью созвучно недавнему заявлению Зеленского о том, что оружие дальнего действия от союзников будет использоваться для ударов по целям "в глубине оккупированных территорий".

Напомним, что первые ракеты Harpoon Украина получила от Запада еще в конце мая.

Также ракеты Harpoon поставили из США в сентябре, они были поставлены на автомобильную платформу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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