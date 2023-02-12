Российские войска наращивают группировку под Бахмутом и Лиманом, а также атакуют на пяти направлениях.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главное из заявления командования:

Направления удара у россиян остаются прежними - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. РФ продолжает наращивать группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях. По какой-то причине отсутствует в числе обстрелянных населенных пунктов Угледар, за который бои идут беспрестанно в течение многих недель. Сообщается о прицельных ударах украинских ракетчиков и артиллеристов по 8 районам сосредоточения живой силы и техники врага, 2 складам боеприпасов и одной позиции ПВО.

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