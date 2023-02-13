Разгром бронеколонны армии РФ под Угледаром ставит под сомнение возможность россиян наступать. Но их атаки приводят к дефициту боеприпасов у ВСУ.

Об этом пишет CNN.

Военный историк Том Купер считает, что россияне сосредоточили огромные силы вокруг Угледара, "в общей сложности около 20 000 военнослужащих, 90 основных боевых танков, возможно, в два раза больше БМП и около 100 артиллерийских орудий".

Издание сообщает, что "за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП".

Неудачи вокруг Угледара не предвещают более широкого наступления россиян. По оценке Института изучения войны (ISW), они, "вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские силы способны начать решительную наступательную операцию".

"Однако у некоторых украинских подразделений не хватает боеприпасов из-за увеличения темпа российских операций", – говорится в публикации.

"Залог успеха на поле боя — эффективное огневое поражение, для которого требуется соответствующее количество оружия и боеприпасов", — приводит CNN слова главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Аналитики говорят, что задача для украинцев состоит в том, чтобы достаточно быстро пополнить передовые части снарядами и противотанковыми ракетами. Российские силы по-прежнему имеют явное преимущество в огневой мощи. В субботу они обстреляли Угледар термобарическими ракетами", – резюмирует CNN.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники написала, что Украина сейчас испытывает острый дефицит боеприпасов. В разведке одной из стран НАТО сообщили, что украинская армия тратит 5 тысяч снарядов в день – столько небольшие страны закупают за целый год.

А газета New York Times проанализировала, куда могут наступать Украина и РФ в ходе предстоящей кампании.