Украина сейчас испытывает острый дефицит боеприпасов. В разведке одной из стран НАТО сообщили, что украинская армия тратит 5 тысяч снарядов в день – столько небольшие страны закупают за целый год.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

При этом российская армия, по оценкам, расходует в четыре раза больше боеприпасов.

"Текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше наших нынешних темпов производства", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса поскорее передать Украине военную технику и боеприпасы и назвал нынешнюю стадию конфликта "войной логистики".

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может одержать победу в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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