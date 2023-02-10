Словакия готова начать переговоры о передаче истребителей МиГ-29 Украине уже сейчас, так как Киев официально запросил самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает Deutsche Welle.

Глава Министерства обороны страны Ярослав Надь в свою очередь сказал, что Словакии больше не нужны самолеты данного типа, и она может либо продать их, либо передать Украине, которая в них нуждается.

По информации словацких медиа, Киев может получить от Братиславы 11 или 12 боевых самолетов.

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС написало, что никто из лидеров стран Евросоюза на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей.

Ранее мы писали, что, по данным Bild, президент Владимир Зеленский продолжает убеждать канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона передать истребители Украине.

Также "Страна" рассказывала, что министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон не будет "немедленно" передавать Украине истребители, но поможет закрыть небо другим оружием - с помощью ракет большой дальности и беспилотников.