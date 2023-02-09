Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что в 2023 году Украина получит и дальнобойные ракеты, и штурмовую авиацию.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"И штурмовая авиация, и дальнобойные ракеты точно будут, но это опция переговоров. В Европе есть полное понимание того, что нужно ускорить завершение войны, чтобы Россия не могла перевести ее в затяжную стадию. Поэтому ведем переговоры. Они крайне интенсивные", - сказал Подоляк.

"Все необходимые инструменты для завершения войны, включая дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию, Украина получит в 2023 году", – добавил он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли поставлены боевая авиация и дальнобойные ракеты именно в этом году.

Напомним, накануне Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать склады с вооружением РФ, которые россияне отодвинули в глубь линии фронта, также они помогут уничтожать стратегические склады в Крыму.

Ранее мы писали, что недавно Михаил Подоляк сказал, что Запад должен отдать Украине все оружие, которое у него есть.