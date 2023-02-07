Украина осуществляет порядка 5-6 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что равно годовому объему производства боеприпасов небольшой европейской страны в мирное время.

Об этом пишет Financial Times.

Сейчас западные компании пытаются нарастить объемы производства, однако сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, сырья и рабочей силы. Некоторые компоненты пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с нескольких месяцев до нескольких лет.

Задержки связаны и с объективными факторами, поскольку сроки изготовления некоторых материалов в любом случае составляют до шести месяцев. Многие заводы уже начали работать в 2-3 смены и расширяют персонал.

Руководство компаний полагает, что им потребуются годы и значительные инвестиции для существенного увеличения объемов производства.

Также в Европе все серьезнее задумываются над совместной закупкой сырья и производством боеприпасов, пишет газета.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Reuters, нейтральная Швейцария близка к отмене запрета на передачу Украине оружия своего производства.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.