Дания отправила Украине все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Они уже прибыли в нашу страну.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем Twitter-аккаунте.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR", - сообщили в ведомстве.

Также там показали видео отправки гаубиц. Также на кадрах видно, как украинские военные применяют САУ.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo