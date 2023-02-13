Дания отправила Украине все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Они уже прибыли в нашу страну.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем Twitter-аккаунте.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR", - сообщили в ведомстве.

Также там показали видео отправки гаубиц. Также на кадрах видно, как украинские военные применяют САУ.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo February 13, 2023

Напомним, ранее Bloomberg подсчитал, сколько и какого оружия передали Украине союзники с начала вторжения РФ.

Также мы писали, что Швеция передаст Украине военной помощи на более чем $400 млн.

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