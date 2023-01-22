Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Поскольку они были в не самом лучшем состоянии, их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.

Об этом сообщает алжирское издание Menadefence.

Около 20 модернизированных машин уже отправлено на поле боя. Сколько их Марокко вообще согласилось отдать, не указывается. В любом случае, это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.

Как пишет Mendadefence, решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита "Рамштайн" для Украины, который состоялся еще 26 апреля 2022 года. На этом саммите Тунис и Марокко были единственными двумя странами, представлявшими Северную Африку.

Всего в марокканской армии имелось около трехсот танков советского производства - 148 Т-72, 136 Т-72Б и 12 Т-72БК из резервов белорусской армии, закупленных подержанными двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

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