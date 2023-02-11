Возможности дальнейшего наступление армий Украины и России в ходе предстоящей кампании проанализировала газета New York Times.

Россия. Во-первых, на востоке.

Россияне надеются одержать символическую победу, изгнав украинцев из Бахмута. Также они стремятся обезопасить линии снабжения, которые будут иметь решающее значение для любого успеха в Украине.

Для этого российские войска предприняли "яростную контратаку", чтобы защитить Кременную, расположенную на крупной трассе с севера на юг в Луганской области. Он также атакуют Угледар на юго-востоке, где украинские позиции находятся всего в нескольких милях от единственной железнодорожной ветки с Крымом.

По мнению военных аналитиков, Россия может попытаться пойти с двух направлений - севера и юга, чтобы окружить украинские силы на Донбассе. Но Москва также может "отвлечь" оборону Украины, открыв новый фронт.

Атака с нового фронта, скорее всего, будет означать наступление с территории самой России. Поэтому украинцы внимательно следят за передвижениями вокруг приграничного города Сумы, а также за любыми попытками РФ вернуться в Харьковскую область.

Украина

Украина имеет ограниченные перспективы для продвижения вперед на востоке, где Россия имеет укрепленные позиции и установила линии снабжения с 2014 года.

А, чтобы продвинуться в другом месте - к примеру, на юге - Украине необходимо сдерживать российское наступление на Донбассе, сохраняя при этом войска и технику.

Главной целью ВСУ считается Мелитополь, который, который нужен, чтобы разделить российские силы в Украине и ослабить контроль РФ над Херсонской областью. А также выйти к Крыму.

"Но двигаться вперед будет непросто. Россия выстроила оборону по всей линии фронта, а самая густая сеть траншей и противотанковых ловушек находится вокруг Мелитополя", - пишет издание.

Поэтому Киев надеется, что Запад быстро предоставит дальнобойную артиллерию, которая позволит его силам снова нарушить российские позиции, как это было с Херсоном.

Как писала "Страна", куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что России для захвата всего Донбасса понадобится полтора-два года.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о захвате Россией 7 населенных пунктов Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.