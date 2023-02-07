Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия захватила ряд населенных пунктов Донецкой области. А именно речь идет о Соледаре, Клещиевке, Подгорном, Краснополье, Благодатном, Лобковом и Николаевке.

Цитируют Шойгу российские СМИ.

Отметим, Украина подтверждала только потерю Соледара. По остальным населенным пунктам ранее были сообщения ЧВК "Вагнер" и российского минобороны.

Также Шойгу заявил, что боевые действия под Бахмутом и Угледаром "развиваются успешно".

Кроме того, он сказал о "втягивании НАТО" в российско-украинский конфликт.

"Поставки Украине наступательного оружия, призывы захватывать "территории РФ" фактически втягивают НАТО в конфликт, могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - заявил Шойгу.

Также Шойгу сообщил, что в РФ создается спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования земли, которая будет способствовать "повышению эффективности войск".

По его словам, сейчас идут опытно-конструкторские работы.

Ранее сообщалось, что россияне проводят перегруппировку и наступают на пяти направлениях.

Также мы писали, что, по данным СМИ, по всей России по распоряжению Кремля проводят капитальные ремонты бомбоубежищ.