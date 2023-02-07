В России, где разворачивают системы ПВО, в соответствии с приказом Кремля проводят капитальные ремонты бомбоубежищ. Власти РФ приказали модернизировать инфраструктуру, оставшуюся еще с советских времен.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц в Москве.

Источники сообщают, что ремонты начались по всей России после вторжения в Украину в феврале 2022 года и будут продолжаться в этом году.

Местные власти "тратят сотни миллионов рублей" на то, чтобы сделать находящиеся на консервации в течение многих лет помещения пригодными для жизни.

"Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством весной. Команду на масштабную проверку и наведение порядка дали МЧС, минобороны и (другим - Ред.) гражданским министерствам", - сказал российский чиновник, сославшись на сведения о заседаниях правительства по этому вопросу.

Одним из выводов общенациональных инспекций, по-видимому, было то, что в стране не хватает бомбоубежищ, чтобы обслуживать ее нынешнее население, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде готовили интерактивную карту бомбоубежищ и вывески с адресами укрытий.

Также мы писали, что в Москве и Подмосковье устанавливали ПВО на крышах зданий.