В Москве заметили установку системы ПВО "Панцирь" на крыше одного из бизнес-центров.

Информация об этом появилась в телеграм-канале NEXTA Live 19 января.

Сегодня российские телеграм-каналы опубликовали видео из подмосковного поселка возле МКАД. Как сообщают, на видео - система ЗРПК "Панцирь С-1". Заявляется, что дата съемки - 6 января.

Также установка появилась на крыше здания Министерства обороны РФ.

"Минобороны РФ также чего-то боится", - написала пресс-служба ВСУ в своем Telegram-канале под фото с установленной системой ПВО на крыше российского ведомства.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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