Размещение систем ПВО в Москве и Подмосковье, которое было замечено в последнюю неделю, может быть информационно-психологической операцией российских властей. Ее цель - приучить население к мысли о том, что война будет длительной и может коснуться каждого.

Такое предположение выдвинул американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

Эксперты ISW видят в развертывании ПВО стремление представить Украину в глазах россиян как экзистенциальную угрозу, но считают маловероятным, что Кремль может верить в украинские удары по Москве.

ISW пишет, что подобные действия могут также быть попыткой российских властей провести параллели между войной в Украине и Второй мировой войной, то есть изобразить Украину страной, представляющей реальную угрозу для России, - по аналогии с той угрозой, которую Германия представляла для Советского Союза в годы войны.

Эксперты считают, что таким образом власти рассчитывают увеличить поддержку войны в обществе и подготовить россиян к дальнейшей мобилизации.

Ранее эксперты объясняли установку систем ПВО в Москве опасениями ударов по столице РФ украинских беспилотников, которые уже атаковали аэродромы в глубине России.

Как писала "Страна", Украина развертывает мобильные группы ПВО на северных направлениях.