На северных направлениях обороны Украины по инициативе командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - отметил Наев.





По его словам, мобильные огневые подразделения защищают подступы к объектам критической инфраструктуры Волынской области и стратегическим объектам Сумской области.



Командующий добавил, что на сегодняшний день опытным экипажам передана очередная партия внедорожников. Последние могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе беспилотные летательные аппараты типа Mohajer-6 и Shahed 136.

Как писала "Страна", президент Молдовы попросила западных союзников усилить ПВО страны.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье также устанавливают ПВО.