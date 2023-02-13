В ВСУ опровергли захват Красной Горы под Бахмутом войсками РФ, о котором заявляли россияне.

Об этом сообщает CNN.

Минобороны России заявило о захвате поселка сегодня, ранее об этом также утверждали в ЧВК "Вагнер".

Заявление о том, что войска РФ взяли Красную Гору, не соответствует действительности, заявил CNN представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Там продолжаются бои. Мы держим это под нашим контролем", - сказал он.

Череватый добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России.

"На бахмутском направлении противник совершил 85 атак. Было 33 боестолкновения. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых схваток", — рассказал Череватый CNN.

По его словам, у российских сил есть возможность вести огонь на путях к Бахмуту, но ВСУ ведут контрбатарейные бои.

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", — сказал он.

Ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось.

А в Генштабе сообщили, что РФ атакует по всему Донбассу с упором на Бахмут и Лиман.