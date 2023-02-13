Сегодня, 13 февраля, в Херсонской области в селе Ингулец российские войска обстреляли дома мирных жителей. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один человек - ранен.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале.

"Снаряды падали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Обломок вражеского боеприпаса задел женщину, находившуюся возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью - пострадавшая погибла на месте", - говорится в сообщении.

Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 42 раза обстреляла Херсонскую область, в результате погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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