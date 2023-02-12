В Херсонской области автомобиль взорвался на российской мине. Есть погибшие.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Это случилось сегодня утром, 12 февраля, вблизи села Новорайск Бериславского района.

В автомобиле были двое мужчин, 45 и 48 лет. Они ехали по грунтовой дороге, на которой после окончания боевых действий осталось много мин. Машина наткнулась на одну из них. Оба мужчины погибли на месте.

В Херсонской ОВА напомнили, что что минная опасность в области остается высокой. Поэтому жителей призывают передвигаться только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.

"Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", - говорится в сообщении ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Изюме Харьковской области семеро подростков получили ранения от противопехотной мины "лепесток". В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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