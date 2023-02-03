В пятницу, 3 февраля, около 20:00 в Изюме Харьковской области семеро подростков получили ранения от противопехотной мины "лепесток".

Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным губернатора, трое парней и четыре девушки 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу.

"Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия советского производства.

Известно, что поражение человеку при взрыве такой мины наносится за счёт травмирования нижней части ноги. При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года под Изюмом на мине подорвалось авто с хлебом. Двое мужчин погибли на месте.

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