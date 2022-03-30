Украинцев предупредили о взрывоопасных предметах, которые войска РФ размещают на захваченных территориях.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Основные типы мин. Их категорически нельзя касаться, а в случае обнаружения, следует сообщать специалистам. В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или в полицию. Расскажите об этом детям!", - указано в сообщении.

Мины ПФМ-1 и ПФС-1С похожи на составную пластиковую деталь зеленого или коричневого цветов размером шесть на одиннадцать сантиметров. Срабатывает при взаимодействии с весом от пяти килограмм.

Фугасная противотанковая мина ТМ-62М имеет датчик цели в виде диска, защищена металлическим корпусом и зачастую устанавливается прямо на земле. Срабатывает при нажатии веса от 120 килограмм. Перемещать такие мины категорические запрещено из-за возможных ловушек.

Осколочная противопехотная мина кругового поражения ПОМ-2 также защищена металлическим корпусом, снабжена четырьмя растяжками и срабатывает от взаимодействия с весом от 3,5 килограмм.

Осколочная противопехотная мина кругового поражения ОЗМ-72 похожа на жестяную банку, состоит из металла и срабатывает при нажатии весом в 3,5 килограмм. Имеет растяжки и может активироваться, как удаленно, так и произвольно.

Фугасная противопехотная мина нажимного действия ПМН-2 состоит из пластика зеленого или коричневого цвета, датчик цели - в виде креста. В диаметре около 12 сантиметров, взрывается после нажима весом от пяти килограмм.

Осколочная противопехотная мина направленного действия МОН-50 скрыта под пластиковым корпусом, активируется при нажатии весом от 3,5 килограмм. Может устанавливаться в управляемом и неуправляемом виде.

Кумулятивно-фугасная противотанковая мина ПТМ-3 в форме параллелепипеда, состоит из металла. Оснащена электромагнитным датчиком цели с радиусом действия от трех метров. Может произвольно взрываться из-за наличия системы самоуничтожения. Такие мины нередко находят в местах, пострадавших от нанесения удара системами залпового огня.

Осколочная противопехотная мина МОН-200 состоит из металла, отличается от МОН-50 большими размерами. Мина круглой формы имеет растяжки, срабатывает от нажима минимум в 3,5 килограмм. Может взрываться управляемо и произвольно.

Напомним, 29 марта министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил, что Италия направит два морских тральщика и командный корабль для поисков мин в Черном море.

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