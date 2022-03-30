Мэр Ирпеня Александр Маркушин ещё раз предупредил людей, что в город возвращаться пока что нельзя.

Об этом свидетельствует видеообращение мэра в его Телеграм-канале.

"Хочу всех попросить: не нужно на данный момент возвращаться в город. Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорвавшихся снарядов. Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы есть сейчас. Я обязательно всем скажу, когда можно возвращаться в наш город", - сказал Маркушин.

Напомним, 28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город освобожден от российских оккупантов, но сейчас там ещё происходит зачистка.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что ВСУ взяли в кольцо захваченные россиянами Ирпень, Бучу и Гостомель. Также мы публиковали кадры того, как выглядит Ирпень под Киевом после боевых действий.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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