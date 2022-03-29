Губернатор Киевской области Алексей Кулеба рассказал об освобожденном Ирпене и гуманитарной катастрофе в Чернобыльском направлении.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, на сегодняшний день освобожден Ирпень, однако в этот город все еще проблематично завозить какую-либо гумпомощь.

"Ирпень освобожден, но там еще много работы. Сегодня мы не можем говорить о том, чтобы проводить там гуманитарные мероприятия, завозить помощь", - заявил Кулеба.

Также Кулеба добавил, что самым тяжелым регионом остается Чернобыльское направление.

"С первого дня войны люди оказались в изоляции. Мы знаем, что там нужна помощь. И делаем все, чтобы добиться договоренностей по зеленым коридорам", - сказал губернатор.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что армия России возит боеприпасы через Чернобыль и хранит их неподалеку от ЧАЭС.

Также 28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город освобожден от российских оккупантов, но сейчас там ещё происходит зачистка.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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