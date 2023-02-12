В контролируемой россиянами части Херсонской области намечен отъем земель у тех ее владельцев, кто не собирается сюда возвращаться.

Об этом заявил назначенный Россией "губернатор" этой территории Владимир Сальдо на совещании с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Собственникам земли, покинувшим регион, придется возвращаться и работать. В противном случае их земли будут перераспределены", - сказал Сальдо.

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