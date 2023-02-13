За минувшие сутки российские оккупационные войска 42 раза обстреляла Херсонскую область, в результате погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает ОВА.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в понедельник.

Сам Херсон противник обстреливал 9 раз. В результате "вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома.

Напомним, в результате обстрелов в Херсонской области повреждено железнодорожное полотно, поэтому для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев. Из Николаева в Херсон пассажиров будут доставлять автобусами. То же будет и с теми пассажирами, которые хотят уехать из Херсона в Киев - сперва их привезут в Николаев на автобусе.

Также мы писали, что в Херсонской области ввели ночную светомаскировку и запрет на фото- и видеофиксацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

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