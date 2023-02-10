В Херсонской области ввели запрет на фото- и видеофиксацию, а также использование камер видеорегистраторов.

Об этом сообщает телеграм-канал Херсонской ОВА.

Запрет распространяется на съемку следующих объектов:

дороги общего пользования;

блокпосты;

объекты инфраструктуры;

объекты общего назначения;

укрепления или местоположения сосредоточения или перемещения воинских частей.

Также с 18:00 вечера до 06:00 будет действовать режим светомаскировки.

"В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий", — говорится в сообщении ОВА.

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