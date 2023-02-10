В Херсонской области ввели ночную светомаскировку и запрет на фото- и видеофиксацию
В Херсонской области ввели запрет на фото- и видеофиксацию, а также использование камер видеорегистраторов.
Об этом сообщает телеграм-канал Херсонской ОВА.
Запрет распространяется на съемку следующих объектов:
- дороги общего пользования;
- блокпосты;
- объекты инфраструктуры;
- объекты общего назначения;
- укрепления или местоположения сосредоточения или перемещения воинских частей.
Также с 18:00 вечера до 06:00 будет действовать режим светомаскировки.
"В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий", — говорится в сообщении ОВА.
Ранее мы писали, что осенью в Черниговской области запретили все выставки оружия из-за инцидента с ранением детей на массовом мероприятии.
Между тем война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.