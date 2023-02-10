В Херсонской ОГА публикуют видео последствий ночного обстрела. Пострадал ЖД-вокзал. Обошлось без пострадавших.

Новый глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинспектировал вокзал после обстрела. По информации сотрудников вокзала, обстрел произошел поздно ночью. Первая ракета прилетела на станцию перрона. Всего было 6 ракет. Разрушено здание вокзала, выбиты стекла и повреждена обшивка вагонов поездов.

На видео работники оперативно-спасательных служб ремонтируют окна с помощью OSB-плит.

Напомним, ранее "Страна" писала о прилете в Хмельницком, из-за которого возможны перебои со светом и водой.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.