Поезд Киев - Херсон из-за обстрелов и повреждения железной дороги будет пока ходить до Николаева.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в телеграм.

Из Николаева в Херсон пассажиров будут доставлять автобусами. То же будет и с теми пассажирами, которые хотят уехать из Херсона в Киев - сперва их привезут в Николаев на автобусе.

Ремонт железнодорожного полотна уже начат, сообщили в компании.

Напомним, что 10 февраля в Херсоне во время обстрела РФ пострадал ЖД-вокзал.

Также в Херсоне россияне в четвертый раз обстреляли детский центр реабилитации, из-за атаки РФ погиб пенсионер.

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Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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