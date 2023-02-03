"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных пассажирских рейсов для расширения сообщения между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областями.

Об этом говорится в телеграм-канале "Укрзализныци".

С 4 февраля назначены дополнительные рейсы:

№6602 и №6604 Славянск - Придонецкая, №6603 Придонецкая - Славянск ежедневно. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;

№6705 Придонецкая - Кондратовка ежедневно и №6703 Славянск - Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;

№ 6704, № 6706 Кондратовка - Славянск. Остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино;

Также будут ежедневно организованы автобусные перевозки на участке Придонецкая - Лиман.

Начиная со 2 февраля также курсируют пригородные поезда:

№ 6812 Краматорск - Харьков. На участке Краматорск - Лозовая поезд будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков - все дни, кроме понедельника. Остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;

№ 6813 Харьков – Славянск, на участке Славянск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков - все дни, кроме понедельника. Остановки на станциях Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвинково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.

Напомним, "Укрзализниця" запустила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу.

Также мы писали, как "УЗ" ввела новый порядок покупки возвращенных билетов, чтобы бороться с перекупщиками.