"Укрзализныця" вводит новый порядок покупки возвращенных билетов.

Об этом компания сообщает у себя на сайте.

УЗ напоминает, что недавно изменила правила, чтобы сделать невозможной перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы (в частности, № 67/68 Киев — Варшава — Киев). С ноября продажа билетов на это направление переведена исключительно в онлайн-каналы: приложение, чат-бот и официальный сайт УЗ. Кроме того, введено ограничение - продавать не более четырех билетов в одни руки. Перекупщики попытались приспособиться и к новым правилам. Виновных УЗ уже вычислила и доложила о них правоохранителям.

А с сегодняшнего дня вводится еще одна корректировка в процесс продаж.

"Кроме открытия продаж ровно за 20 дней до даты поездки в 08:00 все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра. Так что если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к перекупщикам — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий промежуток времени. А билеты, которые будут сдаваться день в день, будут возвращаться в систему не позднее 30 минут после сдачи", - пишет пресс-служба УЗ.

На днях "Укрзализныця" запустила новый поезд Львов-Харьков.

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