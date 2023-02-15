В сети публикуют видео подбитого вчера в районе Бахмута Донецкой области бомбардировщика СУ-24 ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, пилот смог посадить самолет и остался жив.

На этом самолёте не так давно летал куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и предложил Владимиру Зеленскому провести воздушную дуэль.

Как мы писали, недавно представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что Евгений Пригожин не руководит штабом ЧВК "Вагнер" - он выполняет лишь медийную функцию. Представитель ГУР добавил, что главная задача Пригожина – обеспечить финансирование ЧВК.

Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.