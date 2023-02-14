Во вторник, 14 февраля, в Украине идет уже 356-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 13 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

14 февраля

10:12 Задержание мужчины людьми в военной форме на Привозе в Одессе публикуют местные паблики.

Напомним, ранее в Одессе уже неоднократно публиковались видео жёстких действий сотрудников военкоматов по вручению повесток.

В оперативном командовании «Юг» обещали пресекать подобную практику.

10:06 Украине в этом году нужно $40-$48 млрд в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним, вчера в Варшаве начала работу миссия МВФ, на которой будет обсуждаться новая кредитная программа для Украины в 16 млрд долларов.

09:57 В Верховной Раде предлагают отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня победы.

Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарии Оксана Савчук (избиралась от "Свободы"), ряд депутатов от "Голоса" - Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также "Слуга народа" Ростислав Тистык.

В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.

Выходным днем предлагается сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко.

Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. По их проекту следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.

Также в проекте сказано о том, что можно сделать выходным второе воскресенье мая, в честь Дня матери.

09:47 В Брюсселе начинается заседание в рамках "Рамштайна" - контактной группы по вооружению для Украины.

На встречу уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, где встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.

Ранее британская газета Financial Times писала, что США сегодня могут дать "зеленый свет" на поставки самолетов F-16 в Украину.

09:31 США допускают передачу Украине истребителей F-16, сообщает со ссылкой на источники в Вашингтоне Financial Times.

Сообщается, что США могут предоставить Киеву "более совершенную авиацию по мере затягивания войны или по крайней мере дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран".

По данным FT, вопрос предоставления самолетов будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля.

На чем основываются предположения неназванных представителей американских властей о возможной передаче Украине западных истребителей в будущем, не уточняется.

При этом Financial Times пишет, что в Киеве рассматривают получение западных боевых самолетов как долгосрочную цель, в то время как сейчас акцент делается на поставках боеприпасов.

09:27 За последние три дня силы ЧВК "Вагнера" добились небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута, в том числе в селе Красная Гора, сообщает британская разведка.

По ее данным, в этом районе продолжается организованная украинская оборона. А тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось.

На севере, в районе Кременной-Сватово Луганской области, российские войска ведут непрерывные наступательные действия, сообщает разведка.

"Россия, вероятно, стремится здесь обратить вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель — продвинуться на запад к реке Жеребец", - говорится в новой сводке разведки.

По оценкам Минобороны Британии, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но ни на одном из них они не сконцентрировали достаточную боевую мощь, чтобы добиться решающего эффекта.

Напомним, вчера минобороны РФ заявило о захвате Красной Горы под Бахмутом, однако в ВСУ опровергли это сообщение.

09:13 По всей Украине - воздушная тревога.

Причина - взлет российских самолётов в Беларуси.

09:01 Сообщают о взрывах в Херсоне.

08:46 Во Львове и области в результате ракетных ударов РФ разрушены почти все электроподстанции, сообщил мэр города Андрей Садовой.

"У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают", - сказал Садовой.

По его словам, в регионе разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. Из них большая часть уже не будет отремонтирована - их будут отстраивать заново.

08:22 В турецком отеле футболисты украинского клуба "Минай" (Закарпатье) подрались с российскими футболистами ярославского "Шинника". Обе команды живут в одном отеле Royal Seginus в Анталии, пишет российский телеграм-канал Baza.

Стычки начались 13 февраля, когда, по версии "Базы", несколько представителей украинского клуба подошли к российскому футболисту и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться раз на раз", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля.

Через некоторое время украинские игроки подрались с российским в лифте, но лифт приехал на этаж, где стояли ярославские спортсмены, и завязалась массовая драка.

В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Теперь полиция дежурит в гостинице постоянно.

На официальных источниках обоих клубов о драке ничего не говорится. Но подтверждается, что обе команды сейчас в Турции.

08:01 Северный флот России начал выходить в море с ядерным оружием на борту своих кораблей и подлодок. Об этом в своем докладе пишет разведка Норвегии.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в документе.

Сообщается, что это началось впервые с конца холодной войны.

07:49 Издание Washington Post отмечает два момента к годовщине российского вторжения 24 февраля.

1. США намерены выделить Киеву 10 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Также будут введены новые санкции против Кремля.

2. По данным источников газеты, американские официальные лица "усиливают давление" на Киев и ждут от ВСУ успехов на фронте ввиду наращивания военных поставок.

Представители США объясняют украинским коллегам, что многие в Конгрессе хотят свернуть поддержку Киева. Также неясны долгосрочные планы Европы в отношении финансовой помощи Украине.

Представитель администрации Байдена добавил, что будет трудно продолжать получать от Конгресса США прежний уровень помощи.

"Мы будем продолжать пытаться внушить им (украинцам - Ред.), что мы не можем делать все и всегда", - отметил собеседник издания.

По его словам, обещания Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", касаются сроков войны, но не объемов помощи.

07:34 На этой неделе США объявят о новом пакете помощи для Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники в украинском правительстве.

При этом нового оружия - такого как самолеты F-16 или дальнобойные ракеты - там не будет.

Новые поставки "будут сосредоточены на боеприпасах, ПВО и запасных частях".

Напомним, сегодня пройдет "Рамштайн" - новое заседание контактной группы по вооружению Украины.

07:25 США не хотят отправлять в Украину дальнобойные - до 300 километров - ракеты ATACMS по причине их нехватки.

Как пишет газета Politico, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних тактических ракетных систем.

"Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и повредит готовности вооруженных сил США", - заявили источники.

Утверждается, что есть и другие способы предоставить Украине возможности для поражения целей.

Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из них были проданы союзным странам. Около 600 ракет были израсходованы во время войны в Ираке.

Киев планирует запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны. В список пользователей ракет входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.

Но остается другая проблема с отправкой ATACMS — это "слишком агрессивный шаг со стороны команды Байдена".

"Но украинские официальные лица и раньше слышали такие аргументы по поводу другого оружия, хотя администрация Байдена изменила курс и отправила артиллерию, ПРО и танки", - добавляется в статье.

06:30 Сводка украинского Генштаба на утро 14 февраля. Главное:

1. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.

Противник несёт большие потери, сообщает ВСУ.

2. Отражены атаки россиян:

- у Гряниковки Харьковской области

- у Невского, Кременной, Кузьмина, Шипиловки и Белогоровки Луганской области

- у Федоровки, Парасковиевки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы.

3. Россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав к наступлению".