Украинские войска не собираются сдавать россиянам Бахмут, в городе организована многоэшелонированная оборона.

Об этом заявил заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко в эфире "Радио Свобода".

"Я хотел бы заверить вас, что выходить из города никто не собирается. Город обороняют на каждой улице. Каждая улица, каждое здание – это крепость. Очень хорошие укрепления по всему городу. Я не хочу раскрывать, где они, как они обустроены, но, поверьте, это многоэшелонированная оборона. И если враг где-то на окраинах города ведет сейчас активные, очень динамичные, очень напряженные бои, – а это частный сектор и несколько многоэтажек тоже на юге, на востоке от города, – но в целом в сердце города враг не прошел. Он пробует просачиваться, но его там нет. Собственно, сердце города, центр города, западные окраины в том числе под надежным контролем. Украинские силы – хозяева этого города", - сказал военный.

По его словам, "пока говорить о том, что там идут полноценные уличные бои, как нам пришлось вести в Северодонецке или в Рубежном, – такого нет".

"Ведь есть довольно надежная оборона в самом городе", – заверил Назаренко.

Между тем на Западе все чаще говорят о скорой сдаче города. Так, The New York Times заявила, что появились признаки отступления ВСУ из Бахмута, а россияне могут взять город на этой неделе.

А в Белом доме признали небольшое продвижение россиян в городе, но добавили, что оккупация Бахмута не будет иметь стратегического влияния на ход войны в Украине.