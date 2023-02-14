В Бахмуте, который закрыли для всех гражданских и волонтеров, до сих пор остается около 5 тысяч человек, среди которых есть и дети.

Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что детей в городе – 140. Всего из города с начала полномасштабной войны удалось эвакуировать 12 тысяч детей. Глава ОВА отметил, что люди до сих пор уезжают, и еще неделю назад в населенном пункте было более 6 тысяч человек.



Он выразил надежду, что количество гражданских в Бахмуте, который находится на линии фронта, будет сведено к минимуму.



"Это направление остается самым горячим на фронте, и чем меньше там мирного населения, тем легче Силам обороны Украины выполнять свою работу. Военные должны не отрываться и продолжать готовить оборонные рубежи", – пояснил начальник ОВА.



Также Кириленко напомнил об ограничении, которое начало действовать с 13 февраля. А именно, что Бахмут закрыт на въезд для журналистов и волонтеров. Это связано с определенными действиями украинских защитников. Помогать местным жителям, которые остаются в Бахмуте, обещают сами военные.

Напомним, ранее украинский боец рассказал, что безопасных путей из Бахмута не осталось: все дороги простреливаются противником.

Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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