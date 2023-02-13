Ночью 13 февраля россияне нанесли ракетные удары по Дружковке и Покровску Донецкой области.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

В Дружковке повреждена больница, в Покровске - семь домов и детсад.

На Донецком направлении в Марьинской громаде один человек ранен в Елизаветовке, разрушен один дом и повреждены четыре в Красногоровке. Еще 4 дома повреждены в Звездном.

В Кураховской громаде поврежден дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке. Единичные прилеты зафиксированы в Авдеевке, обошлось без жертв.

На Горловском направлении повреждены 3 частных дома, 2 дома в Торецке и по одному дому в Константиновке, Бахмуте и Ивановском. Информация о пострадавших не поступала.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Северске, под обстрелы попала Серебрянка.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще одного.

Напомним, накануне в Донецкой области за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 10 - ранены.

11 февраля в Донецке обстрелом уничтожен частный дом, погибла женщина, один человек ранен, другой - под завалами.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.