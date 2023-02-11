В Донецке под обстрел попал частный сектор на улице Магдебургской (Петровский район). В результате полностью разрушен дом, в который попал снаряд.

В местных пабликах пишут о погибшей женщине и одном раненом, а также о том, что под завалами остается еще один человек.

Также пишут о новом обстреле Петровского района. Над местом прилётов поднимается дым.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об интенсивных боях под Бахмутом, а также постоянных обстрелах в Угледаре.

Ранее, 8 февраля, в Дружковке Донецкой области ракетным ударом разрушило частный дом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.