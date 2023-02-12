За сутки в Донецкой области в результате интенсивных обстрелов 10 мирных жителей получили ранения, один человек погиб.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"За 11 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 10 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - сообщил Кириленко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

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