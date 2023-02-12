В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 10 - ранены
За сутки в Донецкой области в результате интенсивных обстрелов 10 мирных жителей получили ранения, один человек погиб.
Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.
"За 11 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 10 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - сообщил Кириленко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ не покидают Бахмут, который не очень важен стратегически.
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