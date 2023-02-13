В оккупированном Северодонецке увеличивается количество российских военных.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк.

"В городе появляется все больше и больше новых людей, которые проездом, транзитом приезжают на закупку. Фиксируются по большей части в местах, где идет торговля, где продают продукты. Заметно появление переодетых военных или заезд просто военных, приезжающих за провизией", – говорит Стрюк.

По его словам, в окрестных селах российские военные заселились практически во все дома. Стрюк отметил, что трудно оценить точное количество вновь прибывших, но можно предположить, что речь идет о тысячах человек.

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