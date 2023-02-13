Россия создала военные городки с большой концентрацией войск вблизи Воронежа и Курска, аналогичные лагерям, которые были развернуты накануне начала полномасштабного вторжения.

Cпутниковые снимки сервиса Planet.com публикует Радио Свобода.

Из них следует, что палаточный лагерь мобилизованных в Курской области был сооружен между 28 января и 7 февраля.

Ранее польский генерал заявлял, что Россия начнет новое наступление именно со стороны Курска, Воронежа и Брянска. По его оценке, под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Хотя генсек НАТО заявил, что Россия уже начала новое крупное наступление в Украине.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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