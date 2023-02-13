Украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучение управлению танками Leopard 2 в Германии.

Об этом сообщает Tagesschau.

"Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Они должны быть завершены к концу первого квартала, чтобы синхронизировать ее (подготовку военных - Ред.) с передачей танков", - заявила пресс-секретарь Минобороны ФРГ.

О количестве военных, которых Германия планирует обучить управлению танками Leopard 2, не сообщается.

Как писала "Страна", 9 февраля украинские военные приехали в Бельгию, чтобы научиться управлять подводными дронами.

Также мы писали, что украинские военные приехали в Великобританию на обучение по использованию бронированной самоходной артиллерийской гаубицы AS90. AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания пообещала передать Украине в рамках очередного пакета помощи.

А в самом начале года в Генштабе ВСУ сообщали, что уже более 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку за границей. Обучение украинских военных проводится в Польше, Чехии, Словакии, а также силами США в Германии.



