В Бельгию прибыли украинские военные, чтобы научиться управлять подводными дронами.

Об этом сообщила в Твиттере министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Сегодня мы приветствуем солдат Украины в Бельгии в рамках миссии EUMAM (Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, European Union Military Assistance Mission Ukraine - Ред.). Они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину. Я выразила им свою глубокую поддержку и приветствовала мужество, проявляемое в течение почти года", - написала чиновница.

На днях мы писали, что украинские военные приехали в Великобританию на обучение по использованию бронированной самоходной артиллерийской гаубицы AS90. AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания пообещала передать Украине в рамках очередного пакета помощи.

А в самом начале года в Генштабе ВСУ сообщали, что уже более 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку за границей. Обучение украинских военных проводится в Польше, Чехии, Словакии, а также силами США в Германии.