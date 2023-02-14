Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что у россиян есть несущественное продвижение под Бахмутом. В то же время оккупация города не будет иметь стратегического влияния на ход войны в Украине, считают в Вашингтоне.

Об этом пишет The Telegraph.

Кирби заявил, что США видит несущественный прогресс, которого добились российские войска на Бахмутском направлении, но пока неясно, падет ли город.

"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", - ответил представитель на вопросы журналистов о последствиях оккупации Бахмута.

Напомним, сегодня в ВСУ заявили, что доступ гражданским (в том числе волонтерам) в Бахмут Донецкой области не закрыт, а ограничен. Попасть в город можно, получив разрешение от областной администрации и Минобороны.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, за последние три дня силы ЧВК "Вагнер" добились небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута Донецкой области, в том числе в селе Красная Гора.

Вчера The New York Times заявила, что появились признаки отступления ВСУ из Бахмута, а россияне могут взять город на этой неделе.