За последние три дня силы ЧВК "Вагнер" добились небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута Донецкой области, в том числе в селе Красная Гора.

Об этом сообщает британская разведка.

По ее данным, в этом районе продолжается организованная украинская оборона. А тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось.

На севере, в районе Кременная - Сватово Луганской области, российские войска ведут непрерывные наступательные действия, сообщает разведка.

"Россия, вероятно, стремится здесь обратить вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель — продвинуться на запад к реке Жеребец", - говорится в новой сводке разведки.

По оценкам Минобороны Британии, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но ни на одном из них они не сконцентрировали достаточную боевую мощь, чтобы добиться решающего эффекта.

Напомним, вчера минобороны РФ заявило о захвате Красной Горы под Бахмутом, однако в ВСУ опровергли это сообщение.

Также сообщалось, что генсек НАТО заявил, что Россия уже начала новое крупное наступление в Украине.