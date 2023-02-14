В ВСУ заявляют, что доступ гражданским (в том числе волонтерам) в Бахмут Донецкой области не закрыт, а ограничен. Попасть в город можно, получив разрешение от областной администрации и Минобороны.

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Туда не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться", - сказал он.

Газета The New York Times предположила, что приказ волонтерам покинуть Бахмут может стать прелюдией к выводу оттуда украинских сил.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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